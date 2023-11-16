МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Динамика роста ВВП вышла на доковидный уровень, сохранение потребительской активности, дополнительный бюджетный импульс могут привести к тому, что в ближайшие месяцы показатель ВВП полностью преодолеет последствия падения 2022 года, считает член бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков. ЕК улучшила прогноз по ВВП России в 2023 году

"ВВП в III квартале, по оценкам Росстата, вырос на 5,5%, что значительно выше прогнозов Минэкономразвития и ЦБ. Столь высокий рост по итогам III квартала последний раз мы видели лишь в далеком 2008 году", — сказал сенатор РИА Новости.

По его словам, если говорить об индексе квартального ВВП к соответствующему кварталу прошлого года, за последние десять лет данный показатель был превышен лишь однажды — в IV квартале 2021 года, когда составил 105,8%.

"Все это свидетельствует о том, что в III квартале 2023 года российская экономика достигла значительного результата. Основными факторами роста ВВП стали уверенно растущая обрабатывающая промышленность и торговля", — добавил политик.

Шендерюк-Жидков полагает, что в целом динамика ВВП вышла на доковидный уровень.

"При этом сохранение потребительской активности, а также дополнительный бюджетный импульс могут привести к тому, что уже в ближайшие месяцы показатель ВВП полностью преодолеет последствия падения 2022 года", — отметил он.

Ранее министерство экономического развития оценивало рост экономики в третьем квартале на уровне 5,2% год к году, а ЦБ — в 5,1%.