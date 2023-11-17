ПЕКИН, 17 ноя — ПРАЙМ. Китайская экономика стабильно восстанавливается и улучшается, страна продолжает оставаться самым мощным двигателем мирового роста, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе выступления на деловом саммите АТЭС в Сан-Франциско. Си Цзиньпин рассказал о миролюбивой международной политике Китая

"Китай остается самым мощным двигателем глобального роста, в этом году на него будет приходиться треть мирового экономического роста", — сказал китайский лидер, текст выступления которого распространил в пятницу МИД КНР.

Си Цзиньпин сообщил, что с начала 2023 года экономика страны стабильно восстанавливается и движется в сторону улучшения, темпы ее роста являются одними из самых высоких среди крупнейших мировых экономик. Он добавил, что Пекин будет неуклонно продвигать открытость на основе высоких стандартов и дальнейшее расширение доступа к рынкам.

"Мы приглашаем друзей из деловых кругов со всего мира инвестировать и расширять свое присутствие в Китае", — сказал Си Цзиньпин и подчеркнул, что независимо от того, как будет развиваться международная ситуация, решимость Пекина содействовать рыночно-ориентированной, основанной на законе деловой среде мирового класса, меняться не будет, равно как и политика КНР по предоставлению равных и качественных услуг иностранным инвесторам.

АТЭС — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.

Китайская экономика в 2023 году вырастет на 5,4% в свете активного восстановления после пандемии, при этом в 2024 году рост замедлится до 4,6% на фоне проблем на рынке недвижимости и снижения внешнего спроса, говорится в опубликованном ранее докладе Международного валютного фонда (МВФ) по итогам миссии в Китай.

Согласно официальному прогнозу, в 2023 году рост ВВП Китая составит примерно 5%.