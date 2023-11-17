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https://1prime.ru/state_regulation/20231117/842290662.html
Россия мобилизует поддержку проектов своих партнеров в АТЭС, заявили в МИД
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Москва мобилизует поддержку партнеров в АТЭС, направленных на создание справедливой и привлекательной торговой среды, а также готовит несколько своих прикладных проектов в данной... ПРАЙМ, 17.11.2023
экономика, новости, россия, мид россии, атэс, поддержка партнеров
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя — ПРАЙМ. Москва мобилизует поддержку партнеров в АТЭС, направленных на создание справедливой и привлекательной торговой среды, а также готовит несколько своих прикладных проектов в данной сфере, рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев, принимающий участие в проходящем в эти дни в Сан-Франциско саммите АТЭС.
"Будем содействовать наращиванию потенциала АТЭС в этих сферах, готовим по линии российского Центробанка ряд конкретных прикладных проектов, мобилизуем поддержку партнеров в АТЭС курса на выполнение стратегического ориентира форума – построение привлекательной, справедливой и диверсифицированной торгово-инвестиционной сферы", — заявил он.
Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября в Сан-Франциско (штат Калифорния), российскую делегацию на форуме возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.