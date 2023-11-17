САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя — ПРАЙМ. Москва мобилизует поддержку партнеров в АТЭС, направленных на создание справедливой и привлекательной торговой среды, а также готовит несколько своих прикладных проектов в данной сфере, рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев, принимающий участие в проходящем в эти дни в Сан-Франциско саммите АТЭС. Российская делегация сомневается в итогах саммита АТЭС

"Будем содействовать наращиванию потенциала АТЭС в этих сферах, готовим по линии российского Центробанка ряд конкретных прикладных проектов, мобилизуем поддержку партнеров в АТЭС курса на выполнение стратегического ориентира форума – построение привлекательной, справедливой и диверсифицированной торгово-инвестиционной сферы", — заявил он.

Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября в Сан-Франциско (штат Калифорния), российскую делегацию на форуме возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.