САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя — ПРАЙМ. Решить проблемы экономического развития в Азиатско-тихоокеанском регионе невозможно без участия всех стран, заявил зампред правительства РФ, глава российской делегации на саммите АТЭС Алексей Оверчук. Оверчук оценил влияние санкций на экономики стран АТЭС

"Мы обратили внимание на то, что если мы серьезно говорим о проблемах экономического развития, климата, то ни одна из стран региона не должна исключаться из цепочек поставок и международных цепочек добавленной стоимости. Это очень важно с точки зрения технологий, с точки зрения решения проблем и вовлеченности в решение климатической проблемы всех стран региона", — сообщил он журналистам по итогам очередного дня саммита.

Оверчук также рассказал, что участники заседания глав делегаций обсуждали на мероприятии в контексте санкционной повестки необходимость участия всех стран в цепочках поставок и недопустимость исключения отдельных участников.

"Санкции не поднимались (на обсуждение – ред.), но с точки зрения того, что в цепочках поставок должны участвовать все страны, и никто не должен быть исключенным из этого процесса, в таком контексте это звучало", — заявил он.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.