Оверчук: решить проблемы в АТР без участия всех стран региона невозможно
САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя — ПРАЙМ. Решить проблемы экономического развития в Азиатско-тихоокеанском регионе невозможно без участия всех стран, заявил зампред правительства РФ, глава российской делегации на саммите АТЭС Алексей Оверчук.
"Мы обратили внимание на то, что если мы серьезно говорим о проблемах экономического развития, климата, то ни одна из стран региона не должна исключаться из цепочек поставок и международных цепочек добавленной стоимости. Это очень важно с точки зрения технологий, с точки зрения решения проблем и вовлеченности в решение климатической проблемы всех стран региона", — сообщил он журналистам по итогам очередного дня саммита.
Оверчук также рассказал, что участники заседания глав делегаций обсуждали на мероприятии в контексте санкционной повестки необходимость участия всех стран в цепочках поставок и недопустимость исключения отдельных участников.
"Санкции не поднимались (на обсуждение – ред.), но с точки зрения того, что в цепочках поставок должны участвовать все страны, и никто не должен быть исключенным из этого процесса, в таком контексте это звучало", — заявил он.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.
https://1prime.ru/state_regulation/20231117/842290714.html