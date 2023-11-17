САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя — ПРАЙМ. Вводимые Западом санкции сильно бьют по мировому экономическому росту, создавая дефицит энергетических ресурсов и долгосрочный риск инфляции, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев. Оверчук оценил влияние санкций на экономики стран АТЭС

"Так называемые санкции сильно бьют по перспективам мирового экономического роста, подпитывают бедность и голод, провоцируют энергетический дефицит и, главное, долгосрочный всплеск инфляции. Безусловно, в эти же усилия вписывается необходимость трансформации системы международных платежных расчетов", — сказал он.

Бердыев, принимающий участие в проходящем в Сан-Франциско саммите АТЭС, отметил, что страны-члены АТЭС выражают беспокойство по вопросам нерыночных протекционистских мер и перспектив дедолларизации мировой экономики.

"Они полностью вписываются в контекст ощущаемой острой необходимости предотвратить развал мирохозяйственной системы (то, что зачастую называют "фрагментацией"), что грозит обернуться колоссальными издержками для процветания наших народов", — добавил он.

Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября в Сан-Франциско (штат Калифорния), российскую делегацию на форуме возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.