САН-ФРАНЦИСКО (США), 17 ноя — ПРАЙМ. Доллар последовательно утрачивает лидерство в мире, эффект от обрушения госдолга США может превзойти случившийся в стране финансовый кризис 2007-2008 годов, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев. В посольстве в Вашингтоне рассказали об агрессивности США

"Доллар последовательно теряет лидирующие позиции в мире, прежде всего по объективным соображениям. Следует просто взглянуть на размер американского госдолга, который, я думаю, лишь вопрос времени, обрушится как селевой поток. Масштабы этого кризиса могут серьезно затмить финансовый коллапс в США в 2007-2008 годах", — сказал принимающий участие в саммите АТЭС Бердыев.

Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября в Сан-Франциско (штат Калифорния), российскую делегацию на форуме возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.