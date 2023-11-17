2023-11-17T08:47:00+03:00
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https://1prime.ru/state_regulation/20231117/842291291.html
Доллар теряет лидерство в мире, отметили в МИД
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Доллар последовательно утрачивает лидерство в мире, эффект от обрушения госдолга США может превзойти случившийся в стране финансовый кризис 2007-2008 годов, заявил в интервью РИА... ПРАЙМ, 17.11.2023
валюта, рынки, экономика, новости, россия, сша, доллар, мид россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
САН-ФРАНЦИСКО (США), 17 ноя — ПРАЙМ. Доллар последовательно утрачивает лидерство в мире, эффект от обрушения госдолга США может превзойти случившийся в стране финансовый кризис 2007-2008 годов, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев.
"Доллар последовательно теряет лидирующие позиции в мире, прежде всего по объективным соображениям. Следует просто взглянуть на размер американского госдолга, который, я думаю, лишь вопрос времени, обрушится как селевой поток. Масштабы этого кризиса могут серьезно затмить финансовый коллапс в США в 2007-2008 годах", — сказал принимающий участие в саммите АТЭС Бердыев.
Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября в Сан-Франциско (штат Калифорния), российскую делегацию на форуме возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.