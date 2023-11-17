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https://1prime.ru/state_regulation/20231117/842291398.html
США пытаются превратить АТЭС в ристалище, заявил посол
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Москва будет вести планомерную работу со странами-участницами Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) над стремлением Вашингтона превратить эту площадку в... ПРАЙМ, 17.11.2023
общество , экономика, новости, россия, сша, саммит атэс, мид россии
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя — ПРАЙМ. Москва будет вести планомерную работу со странами-участницами Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) над стремлением Вашингтона превратить эту площадку в "арену для боев без правил", заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев.
Дипломат побеседовал с РИА Новости на полях саммита АТЭС. Мероприятие проходит в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября, председатель — США.
"Правильно было бы говорить не о политизации АТЭС, а о стремлении американцев превратить его в ристалище, в арену для боев без правил. Или, как они любят выражаться, по их пресловутым "правилам", — рассказал Бердыев.
Он подчеркнул, что Россия намерена работать с другими площадки над решением этой проблемы.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона.