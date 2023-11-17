САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя — ПРАЙМ. Москва будет вести планомерную работу со странами-участницами Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) над стремлением Вашингтона превратить эту площадку в "арену для боев без правил", заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев. Си Цзиньпин призвал не втягивать АТР в новую холодную войну

Дипломат побеседовал с РИА Новости на полях саммита АТЭС. Мероприятие проходит в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября, председатель — США.

"Правильно было бы говорить не о политизации АТЭС, а о стремлении американцев превратить его в ристалище, в арену для боев без правил. Или, как они любят выражаться, по их пресловутым "правилам", — рассказал Бердыев.

Он подчеркнул, что Россия намерена работать с другими площадки над решением этой проблемы.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона.