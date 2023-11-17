МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который в числе прочего ужесточает контроль за трансфертным ценообразованием во внешнеторговых сделках. Причем сначала проект закона был возращен к процедуре второго чтения для уточнения редакции, после чего повторно принят во втором, а затем и в третьем чтении. Госдума приняла во II чтении проект федерального бюджета

При этом из перечня контролируемых исключаются сделки, которые попадают под контроль в результате приостановки положений налоговых соглашений РФ с отдельными странами.

Законом расширяется перечень взаимозависимых лиц, чьи сделки подлежат контролю на предмет применения рыночных цен. Взаимозависимыми будут признаваться контролирующее лицо и его контролируемые иностранные компании (КИКи), а также лица, которые контролируют одни и те же КИКи. Взаимозависимыми будут считаться и организации, находящиеся под контролем физлиц — близких родственников, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.

В рамках сведений о контролируемых сделках необходимо будет раскрывать цепочку перепродажи, которая находится за пределами РФ, чтобы "понимать, применялись ли рыночные цены в сделках между взаимозависимыми лицами", отмечал замминистра. Это касается экспорта нефти и выработанных из нее товаров, черных и цветных металлов, минеральных удобрений, драгоценных металлов и драгоценных камней.

А группы компаний, которые осуществляют внешнеторговые сделки и чьи активы в основном расположены в РФ, будут представлять консолидированную финансовую отчетность группы и финансовую отчетность компаний, которые участвуют в таких сделках в рамках группы.

Одновременно штраф за непредставление налоговому органу уведомлений о таких сделках или представление недостоверных сведений увеличивается до 100 тысяч с 5 тысяч рублей, уведомлений об участии в международной группе компаний — до 500 тысяч с 50 тысяч рублей за каждый факт такого нарушения. Штраф за непредоставление странового отчета, а также национальной или глобальной документации, относящейся к международной группе компаний, или предоставление их с недостоверными сведениями увеличивается до 1 миллиона со 100 тысяч рублей.

А если в контролируемых сделках будут применяться нерыночные цены, то разница с рыночной ценой будет признаваться как выплата дивидендов, и соответственно, облагаться налогом в 15%, говорил Сазанов. По его словам, за нерыночные цены "штрафные санкции по совокупности составят 50% от той суммы, на которую была занижена цена сделки в области внешней торговли". Также при доначислении налогов законопроект предусматривает переход на использование медианного значения интервала рентабельности вместо минимального значения рыночного интервала.

Все эти изменения вступают в силу с 1 января 2024 года. Причем они будут применяться к сделкам, доходы и (или) расходы по которым признаются в соответствии с главой 25 Налогового кодекса начиная с 2024 года (вне зависимости от даты заключения соответствующего договора), если иное не предусмотрено нормативным правовым актом президента РФ. К сделкам, доходы и (или) расходы по которым признаны до 1 января, будут применяться действующие сейчас нормы. При этом сам закон, который содержит и другие изменения, вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением норм, для которых установлены иные сроки.