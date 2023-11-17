МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Россия и КНДР будут стремиться вернуть уровень товарооборота между странами, который был до пандемии коронавируса, он уже растет и составил 28 миллионов долларов с начала года, сообщили в пресс-службе Минприроды РФ со ссылкой на главу ведомства и председателя межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александра Козлова. В Кремле ответили на обвинения США в обходе санкций против КНДР

В Пхеньяне прошло 10-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР, которое предложил провести северокорейский лидер Ким Чен Ын во время своего визита в Россию в сентябре.

"Товарооборот с начала года между нашими странами вырос и уже составил свыше 28 миллионов долларов, но это, конечно, ещё не уровень доковидного периода. Поэтому стремимся вернуть то торгово-экономическое сотрудничество, которое было до пандемии. Именно для этого, в рамках нашей межправкомиссии, мы создали специальный механизм — подкомиссию по торговому сотрудничеству", — цитирует пресс-служба Козлова.

Александр Козлов 9 августа 2022 года был назначен председателем межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР. Ранее он уже возглавлял эту комиссию, находясь в должности министра по развитию Дальнего Востока и Арктики с мая 2018 года по ноябрь 2020 года.