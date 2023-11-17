МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Лидерам западных стран следует отказаться от веры в "магическую" победу над Россией, отметили экс-сотрудник Национального совета по разведке США Юджин Румер и представитель администрации бывших президентов США Джорджа Буша-старшего и Билла Клинтона Эндрю Вайс в своей статье в газете Wall Street Journal. Запад втайне требует от Зеленского переговоров с Путиным, пишет СМИ

"Они (западные лидеры) слишком часто поддаются магическим надеждам — они делают ставку на санкции, на успех украинского контрнаступления или на передачу (Киеву) новых видов оружия, чтобы вынудить Кремль к переговорам", — сказано в материале.

Украина начала контрнаступление 4 июня, но через три месяца президент России Владимир Путин констатировал, что "контрнаступ" не то что буксует, "это провал", а министр обороны Сергея Шойгу, сообщил, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

Авторы материала отметили, что западные санкции оказали лишь ограниченное влияние на экономику РФ, российские оборонно-промышленные предприятия наращивают производство, в то время как западные сталкиваются с бюрократией и проблемами с поставками. Путин одержал верх на Украине, пишут СМИ

В материале говорится, что Путина поддерживают во многих странах глобального Юга, при этом Москва смогла справиться с потерей западных рынков благодаря активному развитию экономического партнерства с Китаем и Индией.

Вместе с тем, как пишет газета, эскалация на Ближнем Востоке захватила внимание мировых СМИ, поддержка Украины в США пошатнулась из-за разобщения и проволочек в американском конгрессе.

Авторы статьи призывают Запад перейти к стратегии долгосрочного сдерживания России, в том числе через ее изоляцию на дипломатическом поле и усиление НАТО.

Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.