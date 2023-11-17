МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Украина обанкротилась, поэтому стране не удастся самостоятельно восполнять свой бюджет, а 75 процентов денег представляют собой гранты или займы, заявил экс-премьер страны Николай Азаров. Азаров назвал условие падения киевского режима

"Кризис в Украине начался уже давно, и банкротство Украины уже зафиксировано. Это банкротство проявляется в том, что страна не способна самостоятельно наполнять свой бюджет. 75 процентов бюджета — это заемные или грантовые средства! И они дошли до такой ручки, что зарплата в октябре зависела от того, перечислит ли Европейский союз вовремя обещанную помощь в размере 1,5 миллиардов евро", — написал Азаров в соцсетях.

В то же время, прогноз Национального банка Украины по дефициту консолидированного бюджета в 2023 году составляет 20,4 процента ВВП, что станет рекордным уровнем с 1992 года.

Правительство Украины надеется получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от Евросоюза, США, МВФ и стран-союзников для покрытия дефицита бюджета.

По данным издания Politico, в случае отсутствия поддержки союзников, Украине грозит дефицит в бюджете на 2024 год в размере 29 миллиардов долларов. Сам проект бюджета предусматривает дефицит в размере 1,57 триллиона гривен (более 43 миллиардов долларов).