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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231117/842297168.html
Годовая инфляция в еврозоне по итогам октября замедлилась до 2,9 процента
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Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам октября замедлилась до 2,9% с 4,3% месяцем ранее, следует из данных Евростата. Показатель совпал с предварительной... ПРАЙМ, 17.11.2023
финансы, экономика, новости, еврозона, инфляция в еврозоне, экономика еврозоны
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам октября замедлилась до 2,9% с 4,3% месяцем ранее, следует из данных Евростата.
Показатель совпал с предварительной оценкой.
Ровно год назад в еврозоне была зафиксирована годовая инфляция в 10,6%.
За октябрь потребительские цены в еврозоне, согласно окончательной оценке, увеличились на 0,1%.
Базовая годовая инфляция в то же время замедлилась до 4,2% с 4,5%, что также совпало с предварительной оценкой.
Самая высокая годовая инфляция по итогам октября была зафиксирована в Венгрии (9,6%), Чехии (9,5%) и Румынии (8,3%), самая низкая — в Италии (1,8%); в Бельгии и Нидерландах была зафиксирована дефляция в 1,7% и 1% соответственно.