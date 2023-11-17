МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам октября замедлилась до 2,9% с 4,3% месяцем ранее, следует из данных Евростата. Идее фон дер Ляйен о "геополитической Европе" пришел конец, пишут СМИ

Показатель совпал с предварительной оценкой.

Ровно год назад в еврозоне была зафиксирована годовая инфляция в 10,6%.

За октябрь потребительские цены в еврозоне, согласно окончательной оценке, увеличились на 0,1%.

Базовая годовая инфляция в то же время замедлилась до 4,2% с 4,5%, что также совпало с предварительной оценкой.

Самая высокая годовая инфляция по итогам октября была зафиксирована в Венгрии (9,6%), Чехии (9,5%) и Румынии (8,3%), самая низкая — в Италии (1,8%); в Бельгии и Нидерландах была зафиксирована дефляция в 1,7% и 1% соответственно.