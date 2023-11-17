БРЮССЕЛЬ, 17 ноя — ПРАЙМ. Страны ЕС самостоятельно реализуют антироссийские санкции, но, в целом, Еврокомиссия изучает совместно с ними все возможные способы использования замороженных российских активов на уровне всего ЕС, заявили в ЕК, комментируя агентству РИА Новости заморозку в Чехии объектов Госзагрансобственности. В Бельгии предостерегли ЕС от использования замороженных российских активов

В среду глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что кабмин страны одобрил заморозку российской госсобственности. ФГУП "Госзагрансобственность" включили в национальный санкционный список. Агентство ЧТК сообщило в пятницу, что часть принадлежащей РФ недвижимости в Чехии уже опломбирована.

"Страны-члены ЕС самостоятельно несут ответственность за применение санкций… Согласно принятой практике, мы находимся в контакте с властями Чехии, как и со всеми другими государствами-членами, чтобы обеспечить единообразное применение санкций Евросоюза", — пояснил собеседник агентства и добавил, что "в более широком смысле, ЕС полон решимости добиться того, чтобы Россия заплатила за ущерб, нанесенный Украине". "Поэтому Еврокомиссия совместно с государствами ЕС изучает способы по использованию на уровне всего ЕС замороженных активов России для восстановления Украины", — заключил представитель ЕК.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что Москва предпримет ответные шаги, если Прага начнет замораживать объекты госсобственности в Чехии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает решение Чехии ввести санкции против Госзагрансобственности как враждебный шаг, который не останется без ответа. В МИД России отметили, что Прага подает свое первенство в санкциях против Госзагрансобственности как достижение, но это "сомнительная честь", и все обернется против инициаторов этой кампании. В МИД оценили ущерб для роста мировой экономики от западных санкций

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что лидеры ЕС поручили Еврокомиссии и главе евродипломатии Жозепу Боррелю завершить подготовку предложений по механизму использования прибыли от замороженных российских активов. По его словам, есть желание, которое разделяют большинство членов Евросовета, сделать решительный шаг вперед для возможности использовать часть средств — вероятно, доходов — для финансовой поддержки Украины.

Со стороны ЕК часто поступали требования использовать замороженные российские активы на нужды Украины, однако законодательная база для таких действий в ЕС пока что отсутствует.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".