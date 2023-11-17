МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за девять месяцев 2023 года составила 8,1%, говорится в материалах Банка России. ЦБ заявил о необходимости обсуждения льготной политики с правительством

"Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за девять месяцев 2023 года составила 8,1% (10,9% годовых), пенсионных резервов — 7,5% (10,1% годовых)", — сообщил ЦБ.

Медианная доходность фондов за девять месяцев 2023 года составила 7,7% по пенсионным накоплениям и 6,3% по пенсионным резервам в годовом выражении.

"У всех НПФ доходность за девять месяцев 2023 года, как по пенсионным резервам, так и по пенсионным накоплениям, оказалась положительной. 19 из 27 фондов, осуществляющие деятельность по обязательному пенсионному страхованию, и 19 из 35 фондов, осуществляющих деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, продемонстрировали доходность выше инфляции", — говорится в сообщении.

При этом накопленная доходность НПФ как по обязательному пенсионному страхованию, так и по негосударственному пенсионному обеспечению, с начала 2017 года остается выше инфляции, резкий рост которой был зафиксирован в 2022 году.

НПФ в третьем квартале показали доходность (1,9% по пенсионным накоплениям и 1,8% по пенсионным резервам) ниже, чем во втором квартале (3,3% по пенсионным накоплениям и 3,1% по пенсионным резервам), что связано с усилившимся снижением рынка облигаций (основной инструмент инвестирования пенсионных средств) и более умеренным ростом рынка акций, сообщили в ЦБ.

Доход НПФ был обеспечен преимущественно купонами по долговым ценным бумагам и положительной переоценкой акций.