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Национализация активов украинских олигархов продолжается, заявили в Крыму
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Работа по национализации активов украинских олигархов в Крыму еще не завершена, рассказал РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Работа по выявлению и... ПРАЙМ, 18.11.2023
макроэкономика, финансы, экономика, новости, россия, крым, национализация украинских активов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — ПРАЙМ. Работа по национализации активов украинских олигархов в Крыму еще не завершена, рассказал РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Работа по выявлению и национализации активов граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные и враждебные действия, еще не окончена, и будет продолжена. Мы не позволим врагам России наживаться в Крыму", — сказал Константинов.
По его словам, продажа национализированных активов украинских олигархов позволит существенно пополнить доходную часть бюджета республики.
Ранее власти Крыма сообщили, что приняли решение о национализации имущества нескольких украинских олигархов, которые связаны с Украиной и совершают недружественные действия по отношению к России. В список вошли Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие.
Константинов в свою очередь подчеркивал, что имущество пользуется большим спросом у инвесторов.