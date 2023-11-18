СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — ПРАЙМ. Работа по национализации активов украинских олигархов в Крыму еще не завершена, рассказал РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Власти Крыма сообщили о спросе на бывшие активы украинских олигархов

"Работа по выявлению и национализации активов граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные и враждебные действия, еще не окончена, и будет продолжена. Мы не позволим врагам России наживаться в Крыму", — сказал Константинов.

По его словам, продажа национализированных активов украинских олигархов позволит существенно пополнить доходную часть бюджета республики.

Ранее власти Крыма сообщили, что приняли решение о национализации имущества нескольких украинских олигархов, которые связаны с Украиной и совершают недружественные действия по отношению к России. В список вошли Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие.

Константинов в свою очередь подчеркивал, что имущество пользуется большим спросом у инвесторов.