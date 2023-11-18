МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. "Почта России" с января по сентябрь 2023 года сократила убыток в 7,7 раза, он составил 2,56 миллиарда рублей, сообщило издание "Ведомости". "Почта России" завершила тестирование доставки с помощью роботов

Уточняется, что за аналогичный период прошлого года убыток компании составил 19,6 миллиарда рублей. Выручка выросла со 153,4 млрд до 155,7 млрд руб., следует из финансовой отчетности.



В соответствии с данными "Интерфакса", снижение убытка обусловлено сотрудничеством с маркетплейсами, развитием грузовых авиаперевозок на своих самолетах, а также ростом доходов от финансовых услуг.

"Значительный вклад в улучшение финансового положения компании внесла оптимизация операционных расходов и усиление работы с прибыльными сегментами",- заявила заместитель генерального директора по финансовым экономическим вопросам компании Елена Степиной.

В прошлом году "Почта России" получила убыток в размере 30,4 миллиарда рублей, долг компании составил 133 млрд руб. В июле текущего года глава компании Михаил Волков признал, что большая часть долга "не имеет источников возврата и погашения".