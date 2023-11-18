2023-11-18T09:14:42+03:00
2023-11-18T09:14:42+03:00
2023-11-18T09:14:42+03:00
2023
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"Почта России" за девять месяцев сократила убыток почти в восемь раз
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"Почта России" с января по сентябрь 2023 года сократила убыток в 7,7 раза, он составил 2,56 миллиарда рублей, сообщило издание "Ведомости". Уточняется, что за аналогичный период... ПРАЙМ, 18.11.2023
макроэкономика, финансы, бизнес, экономика, новости, россия, почта россии, чистая прибыль
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. "Почта России" с января по сентябрь 2023 года сократила убыток в 7,7 раза, он составил 2,56 миллиарда рублей, сообщило издание "Ведомости".
Уточняется, что за аналогичный период прошлого года убыток компании составил 19,6 миллиарда рублей. Выручка выросла со 153,4 млрд до 155,7 млрд руб., следует из финансовой отчетности.
В соответствии с данными "Интерфакса", снижение убытка обусловлено сотрудничеством с маркетплейсами, развитием грузовых авиаперевозок на своих самолетах, а также ростом доходов от финансовых услуг.
"Значительный вклад в улучшение финансового положения компании внесла оптимизация операционных расходов и усиление работы с прибыльными сегментами",- заявила заместитель генерального директора по финансовым экономическим вопросам компании Елена Степиной.
В прошлом году "Почта России" получила убыток в размере 30,4 миллиарда рублей, долг компании составил 133 млрд руб. В июле текущего года глава компании Михаил Волков признал, что большая часть долга "не имеет источников возврата и погашения".