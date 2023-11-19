МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Россия практически столкнулась с обвалом экономики из-за санкционного давления, которого теоретически не могла бы выдержать ни одна страна мира, но благодаря мобилизации ресурсов, мудрым решениям руководства и титанической работе правительства удалось стабилизировать ситуацию в экономике и даже выйти на траекторию роста, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков прокомментировал слова Путина о диверсиях Запада

"Была угроза обвала. И действительно пришлось мобилизовать все ресурсы, внутренние силы для того, чтобы этот обвал предотвратить. То есть сначала просто задача стояла предотвратить обвал, потому что действительно на экономику обрушился абсолютно беспрецедентный груз вот этих санкций. И ни одна страна мира никогда не сталкивалась и, теоретически, ни одна страна мира не в состоянии выдержать такого удара", — расскзаал Песков в интервью Павлу Зарубину, которое опубликовано в Telegram-канале журналиста.

Пресс-секретарь также напомнил, что это случилось после двух лет пандемии COVID-19, которая также была большим ударом для экономики страны.

"Благодаря достаточно прозорливым, мудрым решениям руководства страны, благодаря титанической работе правительства удалось выйти, скажем так, на плато, стабилизироваться и потом абсолютно неожиданным образом выйти на траекторию роста. Собственно, для этого все и делалось, все и планировалось. Но вряд ли кто-то мог прогнозировать, что в этом году не 2%, как европейцы говорят, а все-таки мы прогнозируем почти 3%", — сказал Песков, говоря о показателях роста российской экономики.

Однако Песков подчеркнул, что показатели роста экономики России на уровне 3% за год — это недостаточные темпы для страны, потому что у нее есть большой потенциал.