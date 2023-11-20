МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Правительство России одобрило предложение группы парламентариев и депутатов о введении штрафов за нарушение закона об обязательной продаже валютной выручки, пишет издание "Ведомости" со ссылкой на данные кабмина. В Госдуму внесли проект о штрафах за непродажу валютной выручки

Отмечается, что инициатива уже согласована с Минюстом, Минэком и Минфином.

По информации издания, несмотря на поддержку проекта, правительство сделало некоторые замечания: кабмин рекомендовал прописать прописать предельный размер штрафа за несоблюдение обязательств по продаже валюты в п. 3 ч. 1 ст. 3.5 КоАПа, определить, на какое ведомтсво возложить ответственность за рассмотрение таких дел, а также четко сформулировать временные рамки отвественности экспортеров.

Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект о штрафах за отказ экспортеров продавать валютную выручку в начале ноября. В правительстве инициативу концептуально поддержали, однако попросили доработать

Президент России Владимир Путин 11 октября подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке. Эти экспортеры будут также обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. В них будут введены уполномоченные представители Росфинмониторинга для обеспечения соблюдения валютных правил.

Сам указ не публиковался, но глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что в перечень для обязательной продажи валютной выручки вошли все крупные экспортеры.