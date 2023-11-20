МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Стоимость смартфонов в России к Новому году увеличится на 20 процентов, пишут "Ведомости". Спрогнозировано, как будут меняться смартфоны в ближайшие годы

Средняя стоимость устройства достигнет 26-27 тысяч рублей, заявил представитель "Tele 2". Издание отметило, что увеличение цен связано с появлением на рынке iPhone 15 и новых моделей складных смартфонов, а также ростом курсов валют.

Согласно данным дистрибутора электроники FPlus, за десять месяцев этого года средняя цена смартфона в России составила 23 600 рублей. Кроме того, средняя цена смартфонов Apple выросла с 67 300 рублей в январе до 75 700 рублей в сентябре. Цена смартфонов Samsung за аналогичный период выросла с 34 тысяч до 42 400 рублей.