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В России вырастут цены на смартфоны к Новому году
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Стоимость смартфонов в России к Новому году увеличится на 20 процентов, пишут "Ведомости". Средняя стоимость устройства достигнет 26-27 тысяч рублей, заявил представитель "Tele... ПРАЙМ, 20.11.2023
общество , экономика, новости, россия, смартфоны, цены
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Стоимость смартфонов в России к Новому году увеличится на 20 процентов, пишут "Ведомости".
Средняя стоимость устройства достигнет 26-27 тысяч рублей, заявил представитель "Tele 2". Издание отметило, что увеличение цен связано с появлением на рынке iPhone 15 и новых моделей складных смартфонов, а также ростом курсов валют.
Согласно данным дистрибутора электроники FPlus, за десять месяцев этого года средняя цена смартфона в России составила 23 600 рублей. Кроме того, средняя цена смартфонов Apple выросла с 67 300 рублей в январе до 75 700 рублей в сентябре. Цена смартфонов Samsung за аналогичный период выросла с 34 тысяч до 42 400 рублей.