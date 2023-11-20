МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. На Международной выставке-форуме "Россия" в Москве в ходе Дня Красноярского края представлен экономический, инвестиционный и туристический потенциалы региона.

По словам губернатора Михаила Котюкова, Красноярский край — один из самых инвестиционно привлекательных регионов, по объему привлеченных в экономику инвестиций лидирует в Сибири и входит в десятку регионов России по объему капитальных вложений.

"Мы отмечаем успехи наших машиностроителей, добывающего сектора экономики, оборонный комплекс кует стратегическую безопасность страны. Благодаря развитию нефтегазовых месторождений Красноярский край может стать лидером по нефтедобыче", — указал он.

По словам гендиректора Корпорации развития Енисейской Сибири Сергея Ладыженко, на севере края основой развития станут проекты в топливно-энергетическом комплексе, металлургии, золотодобыче и нефтедобыче в увязке с модернизацией инфраструктуры Северного морского пути и строительством самого северного моста через Енисей.

Среди перспективных проектов — строительство Западно-Таймырского кластера по производству концентратов из коксующихся углей компании "Северная звезда", проект компании "Полюс" по увеличению добывающих и перерабатывающих мощностей месторождения Благодатное, проект компании "Норильский никель" по строительству новых добывающих мощностей и модернизации шахты "Заполярная".

"Источником экономического роста для центральной части региона с учетом ее промышленной специализации будет высокотехнологичное развитие предприятий алюминиевой отрасли, а также усиление роли Красноярска в качестве международного транспортно-логистического хаба", — добавил он.

Рост интереса к региону, появление новых точек притяжения привлекает и туристов, рассказала замруководителя администрации края Юлия Филатова. "Особым туристическим продуктом стал круиз по Енисею. Экспедиция предоставляет возможность ознакомиться с многообразием жизни на реке, с историей освоения Сибири", — отметила она. Регион ищет партнеров и инвесторов для расширения туристической инфраструктуры.

Международная выставка-форум "Россия" — это демонстрация главных национальных достижений. Событие стартовало 4 ноября этого года и будет вести свою работу до 12 апреля 2024 года в Москве на ВДНХ. Здесь представлены все 89 субъектов Российской Федерации. Экспозиция Красноярского края показывает динамику развития региона за последние годы, представляет достижения края и презентует крупные проекты, которые планируются к реализации.