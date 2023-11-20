МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Прибыль российских банков в текущем году увеличилась почти в 10 раз и оказалась сравнима с расходами федерального бюджета на 2024 год на образование и здравоохранение вместе взятые — это говорит о возможности "умерить пыл" банков, но нужно найти для этого правильные инструменты, заявил глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. В Совфеде поддержали закон о федеральном бюджете на три года

"Мы можем поздравить банки, банковскую систему нашей страны с успехом, который они имеют. В этом году практически в десять раз увеличена прибыль, и объем прибыли банков этого года практически совпадает с расходами федерального бюджета по двум статьям — образование и здравоохранение будущего года", — сказал сенатор в ходе обсуждения на заседании комитета закона о федеральном бюджете России на предстоящие три года.

"Это говорит о том, что резерв для того, чтобы умерить пыл наших банков, нашей финансово-банковской системы у нас имеется. Речь идет лишь о том, что мы должны найти правильные инструменты", — отметил Артамонов.

По его словам, банковская система — это основа всей жизнедеятельности, и нельзя ее нарушить и, тем более, разрушить. "Аккуратно можно вполне какие-то меры принять для того, чтобы были, что называется, и волки сыты, и овцы целы", — подчеркнул он.