ТАШКЕНТ, 21 ноя — ПРАЙМ. Ритейлер "Магнит" откроет еще до 25 магазинов MCosmetic ("Магнит косметик") в Узбекистане до конца 2023 года, сообщил во вторник генеральный директор MCosmetic Денис Косаченко.

В Ташкенте во вторник открылся ПЛАС-Форум Retail Central Asia. "Магнит" получил заявки на 7,8 процента акций

"Очень у нас амбициозные планы на Узбекистан — на Ташкент, другие регионы. Думаем, что до 20-25 магазинов в этом году еще откроем", — сказал Косаченко, выступая на форуме.

Он напомнил, что первый магазин MCosmetic в Узбекистане открылся в апреле 2022 года, сегодня сеть представлена уже 45 торговыми точками, 33 из них открылись в 2023 году. "Таким образом, мы действительно становимся лидерами рынка (в Узбекистане — ред.)", — добавил Косаченко.

По данным MCosmetic, ассортимент сети в Узбекистане насчитывает более 5 тысяч товарных наименований, в том числе 1,2 тысяч позиций под собственными торговыми марками сети, а также эксклюзивные бренды и халяльную продукцию.

"Магнит" — одна из ведущих розничных сетей торговли продуктами питания в России. По состоянию на 30 июня текущего года сеть насчитывала 28 309 магазинов, расположенных в 4 183 населенных пунктах России и Узбекистана.