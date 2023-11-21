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В ГД предложили увеличить выплаты работникам в случае банкротства компании
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В Государственную Думу внесли законопроект об увеличении выплат сотрудникам в случае банкротства компаний, выплаты будут равны от 30 до 100 тысяч рублей в месяц, автором идеи... ПРАЙМ, 21.11.2023
экономика, новости, россия, госдума, выплаты
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. В Государственную Думу внесли законопроект об увеличении выплат сотрудникам в случае банкротства компаний, выплаты будут равны от 30 до 100 тысяч рублей в месяц, автором идеи выступил глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов.
Соответствующий документ опубликован в электронной базе ведомства.
"Законопроектом предлагается внести изменение в пункт 5 статьи 136 федерального закона, согласно которому требования кредиторов второй очереди удовлетворяются в первую очередь о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, в размере не более чем 100 тысяч рублей за каждый месяц на каждого человека", — сообщается в пояснительной записке.
По словам Нилова, принятие инициативы поможет гражданам вернуть заработанные ими ранее средства в случае признания их работодателя банкротом.