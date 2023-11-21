МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. В Государственную Думу внесли законопроект об увеличении выплат сотрудникам в случае банкротства компаний, выплаты будут равны от 30 до 100 тысяч рублей в месяц, автором идеи выступил глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов. Госдума одобрила поправки о приоритетном трудоустройстве участников СВО

Соответствующий документ опубликован в электронной базе ведомства.

"Законопроектом предлагается внести изменение в пункт 5 статьи 136 федерального закона, согласно которому требования кредиторов второй очереди удовлетворяются в первую очередь о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, в размере не более чем 100 тысяч рублей за каждый месяц на каждого человека", — сообщается в пояснительной записке.

По словам Нилова, принятие инициативы поможет гражданам вернуть заработанные ими ранее средства в случае признания их работодателя банкротом.