2023-11-21T12:02:09+03:00
2023-11-21T12:02:09+03:00
2023-11-21T12:02:09+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231121/842322220.html
МИД оценил опасения партнеров по поводу западных санкций
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В России понимают опасения партнеров, связанные с санкциями западных стран, и не хотят никого подставить, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России... ПРАЙМ, 21.11.2023
экономика, новости, в мире, россия, санкции, атэс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. В России понимают опасения партнеров, связанные с санкциями западных стран, и не хотят никого подставить, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"Под санкции никто не хочет попадать, и мы с пониманием относимся к такой позиции наших партнеров, большинства наших партнеров, и не хотим подставлять их под такие ограничения", — заметил Биричевский.
Представитель внешнеполитического ведомства России также добавил, что в АТЭС большинство экономик не присоединились к санкционному режиму и готовы продолжать работу и торговлю с Россией.