МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. В России понимают опасения партнеров, связанные с санкциями западных стран, и не хотят никого подставить, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. МИД назвал новые антироссийские санкции ЕС нарушением норм права

"Под санкции никто не хочет попадать, и мы с пониманием относимся к такой позиции наших партнеров, большинства наших партнеров, и не хотим подставлять их под такие ограничения", — заметил Биричевский.

Представитель внешнеполитического ведомства России также добавил, что в АТЭС большинство экономик не присоединились к санкционному режиму и готовы продолжать работу и торговлю с Россией.