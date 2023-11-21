МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. В России понимают опасения партнеров, связанные с санкциями западных стран, и не хотят никого подставить, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой

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"Под санкции никто не хочет попадать, и мы с пониманием относимся к такой позиции наших партнеров, большинства наших партнеров, и не хотим подставлять их под такие ограничения", — заметил Биричевский.

Представитель внешнеполитического ведомства России также добавил, что в АТЭС большинство экономик не присоединились к санкционному режиму и готовы продолжать работу и торговлю с Россией.