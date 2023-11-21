2023-11-21T14:00:13+03:00
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Путин провел переговоры с президентом Таджикистана
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Российско-таджикистанские отношения находятся на высоком уровне, развиваются поступательно, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства во вторник, 21 ноября, провел... ПРАЙМ, 21.11.2023
экономика, новости, владимир путин, эмомали рахмон, переговоры
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Российско-таджикистанские отношения находятся на высоком уровне, развиваются поступательно, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства во вторник, 21 ноября, провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
"Отношения у нас развиваются поступательно и находятся на очень высоком уровне, достаточно сказать, что Россия является основным торгово-экономическим партнером — по торговому обороту мы занимаем первое место, 22, 9% товарооборота Таджикистана приходится на Россию", — сказал Путин.
Он добавил, что российско-таджикистанская межправкомиссия также работает хорошо.
Кроме того, Путин напомнил, что в 2023 году исполнилось 30 лет момента подписания базового документа России и Таджикистана.
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан был подписан 25 мая 1993 года.