МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Российско-таджикистанские отношения находятся на высоком уровне, развиваются поступательно, заявил президент России Владимир Путин. Путин раскрыл цели использования Западом доктрины прав человека

Глава государства во вторник, 21 ноября, провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

"Отношения у нас развиваются поступательно и находятся на очень высоком уровне, достаточно сказать, что Россия является основным торгово-экономическим партнером — по торговому обороту мы занимаем первое место, 22, 9% товарооборота Таджикистана приходится на Россию", — сказал Путин.

Он добавил, что российско-таджикистанская межправкомиссия также работает хорошо.

Кроме того, Путин напомнил, что в 2023 году исполнилось 30 лет момента подписания базового документа России и Таджикистана.

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан был подписан 25 мая 1993 года.