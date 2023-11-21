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Президент Таджикистана оценил торгово-экономические связи с Россией
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Развитие торгово-экономических отношений между Россией и Таджикистаном находятся на подъеме, сообщил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. "Наши торгово-экономические связи... ПРАЙМ, 21.11.2023
экономика, новости, в мире, россия, таджикистан, торгово-экономические связи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Развитие торгово-экономических отношений между Россией и Таджикистаном находятся на подъеме, сообщил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
"Наши торгово-экономические связи находятся по подъеме", — отметил таджикский лидер в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
Ранее пресс-секретарь президента Таджикистана Абдуфаттох Шарифзода заявил, что по итогам официального визита в Россию планируется подписание пакета документов.
Лидер Таджикистана находится в Москве с официальным визитом с 21 по 22 ноября 2023 года.