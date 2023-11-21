МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Развитие торгово-экономических отношений между Россией и Таджикистаном находятся на подъеме, сообщил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. ВТБ запустил трансграничные переводы в Таджикистан по номеру телефона

"Наши торгово-экономические связи находятся по подъеме", — отметил таджикский лидер в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Ранее пресс-секретарь президента Таджикистана Абдуфаттох Шарифзода заявил, что по итогам официального визита в Россию планируется подписание пакета документов.

Лидер Таджикистана находится в Москве с официальным визитом с 21 по 22 ноября 2023 года.