Мишустин: основа для нацпроекта по формированию экономики данных уже заложена
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. В России уже заложена основа для национального проекта по формированию экономики данных до 2030 года, была создана соответствующая инфраструктура, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Глава государства поручил нам подготовить национальный проект по формированию экономики данных, который должен быть рассчитан до конца десятилетия… Сегодня уже создана инфраструктура цифровой экономики. Развиваются электронные экосистемы, онлайн-платформы. К интернету подключено большинство социально значимых объектов. Построены магистральные оптические линии связи от Калининграда до Чукотки. Поддерживаем также и ИТ-компании, предоставляя льготы, гранты", — сказал Мишустин на стратегической сессии по формированию нацпроекта "Экономика данных".
Он отметил, что особое внимание уделяется обучению кадров — востребованы специалисты, которые способны выпускать передовые программные продукты. По его словам, нужно дальше совершенствовать нормативное регулирование, устранять цифровое неравенство, а также укреплять кадровый потенциал.
Основными направлениями работы, которые обозначил Мишустин, стали подготовка долгосрочных системных решений, направленных на модернизацию инфраструктуры; обеспечение создания единой цифровой инфраструктуры в каждом регионе и во всех сферах; формирование решений для обработки и хранения данных, облачных платформ. Также нужно обратить внимание на усиление мер по укреплению защищенности цифровой и критической инфраструктуры; применение передовых разработок в области квантовых вычислений; внедрение ИИ и электронных платформ в госуправлении.
"Все планы важно увязать с новым национальным проектом. Его реализация, в конечном счете, должна способствовать достижению технологического суверенитета и независимости страны и, конечно, продвижению собственных технологий, собственных решений", — резюмировал Мишустин.
В сентябре президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2024 года утвердить национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года. Проект должен предусматривать сбор данных, в том числе с использованием датчиков на основе квантовых сенсоров, передачу данных и развитие систем связи нового поколения, создание инфраструктуры вычисления и хранения данных с использованием отечественных оборудования, технологий и ПО, обеспечение безопасности данных, в том числе с использованием технологии квантового шифрования.
В рамках формирования нацпроекта президент поручил предусмотреть инструменты комплексной поддержки развития цифровой экономики, искусственного интеллекта, квантовых вычислений и коммуникаций, а также фундаментальных исследований в сфере вычислительных технологий.
https://1prime.ru/state_regulation/20231121/842327618.html