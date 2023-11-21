МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. В России уже заложена основа для национального проекта по формированию экономики данных до 2030 года, была создана соответствующая инфраструктура, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Комитет Госдумы одобрил закупки данных ДЗЗ у "Роскосмоса"

"Глава государства поручил нам подготовить национальный проект по формированию экономики данных, который должен быть рассчитан до конца десятилетия… Сегодня уже создана инфраструктура цифровой экономики. Развиваются электронные экосистемы, онлайн-платформы. К интернету подключено большинство социально значимых объектов. Построены магистральные оптические линии связи от Калининграда до Чукотки. Поддерживаем также и ИТ-компании, предоставляя льготы, гранты", — сказал Мишустин на стратегической сессии по формированию нацпроекта "Экономика данных".

Он отметил, что особое внимание уделяется обучению кадров — востребованы специалисты, которые способны выпускать передовые программные продукты. По его словам, нужно дальше совершенствовать нормативное регулирование, устранять цифровое неравенство, а также укреплять кадровый потенциал.

Основными направлениями работы, которые обозначил Мишустин, стали подготовка долгосрочных системных решений, направленных на модернизацию инфраструктуры; обеспечение создания единой цифровой инфраструктуры в каждом регионе и во всех сферах; формирование решений для обработки и хранения данных, облачных платформ. Также нужно обратить внимание на усиление мер по укреплению защищенности цифровой и критической инфраструктуры; применение передовых разработок в области квантовых вычислений; внедрение ИИ и электронных платформ в госуправлении.

"Все планы важно увязать с новым национальным проектом. Его реализация, в конечном счете, должна способствовать достижению технологического суверенитета и независимости страны и, конечно, продвижению собственных технологий, собственных решений", — резюмировал Мишустин. Мишустин доложил Путину о росте экономики на три процента к концу года

В сентябре президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2024 года утвердить национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года. Проект должен предусматривать сбор данных, в том числе с использованием датчиков на основе квантовых сенсоров, передачу данных и развитие систем связи нового поколения, создание инфраструктуры вычисления и хранения данных с использованием отечественных оборудования, технологий и ПО, обеспечение безопасности данных, в том числе с использованием технологии квантового шифрования.

В рамках формирования нацпроекта президент поручил предусмотреть инструменты комплексной поддержки развития цифровой экономики, искусственного интеллекта, квантовых вычислений и коммуникаций, а также фундаментальных исследований в сфере вычислительных технологий.