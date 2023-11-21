МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Товарооборот России и Италии в 2023 году упадет в несколько раз на фоне набирающей ход дискуссии о неэффективности санкций, заявил посол РФ в Италии Алексей Парамонов. Италия намеренно саботирует новый пакет помощи Украине, пишет СМИ

"Мы уже очень далеко ушли от тех реалий, которые существовали в российско-итальянском взаимодействии до 2022 года. Двусторонний товарооборот, существовавший до 2022 года, сократился с 40-50 миллиардов долларов до 6-8 миллиардов долларов, которые, вероятнее всего, мы получим по итогам 2023 года, согласно данным Итальянского государственного института статистики (Istat)", — сообщил он в интервью итальянскому информационному агентству Nova.

По его словам, в Италии и в целом в ЕС продолжает набирать обороты дискуссия о неэффективности антироссийских санкций. Наблюдаются попытки манипулировать статистикой, чтобы "погасить рост скептических настроений и скрыть реальные последствия "санкционной войны" против России. "Они, как известно, неутешительные", — подчеркнул посол.

Согласно информации МИД Италии, выработанной на основе данных Istat, товарооборот Италии и России в 2022 году достиг почти 33 миллиардов евро. За первые девять месяцев 2023 год он составил семь миллиардов.

В конце октября Национальный институт статистики Istat сообщил, что Италия в январе-сентябре сократила импорт из России на 85% относительно аналогичного периода прошлого года, экспорт в адрес РФ также снизился — на 18,6%.