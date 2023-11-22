МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Товарооборот между Пакистаном и Россией за год вырос почти в два раза, достигнув отметки в 733,8 миллиона долларов США, в 2023 году Исламабад закупил в России 800 тысяч тонн пшеницы на 550 миллионов долларов США, заявил в интервью РИА Новости посол Пакистана в РФ Мухаммад Халид Джамали. Пакистан и Россия обсуждают долгосрочный нефтяной контракт

"Что касается двусторонней торговли, то в этом году она достигла отметки в 733,8 миллиона долларов США по сравнению с 388,5 миллиона долларов США в прошлом году, рост составил 88,9%", — сказал посол.

По его словам, экспорт из Пакистана достиг 88,5 миллиона долларов США, в то время как российский импорт в Пакистан достиг 645,2 миллиона долларов США, увеличившись на 154% по сравнению с прошлым годом.

"Импорт из России – это в основном поставки пшеницы (550,1 миллиона долларов США) и сырой нефти (20 миллионов долларов США). Сейчас мы ищем возможности, чтобы увеличить пакистанский экспорт в Россию. Но я считаю, что энергетическое сотрудничество – это один из секторов, где мы должны улучшить торговлю. У Пакистана есть большая потребность в энергии", — добавил Джамали.

"Пакистан импортирует различные виды зерна, а в России регулярно закупает нут. Кроме того, в этом году Пакистан также закупил в России солидный объём пшеницы, около 800 тысяч тонн. И эти поставки будут продолжены в будущем по мере необходимости", — пояснил высокопоставленный пакистанский дипломат.

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