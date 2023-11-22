МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Проведенный с 1 по 14 ноября мониторинг ЦБ РФ по предприятиям показал, что зафиксированное в июне ухудшение текущих оценок бизнес-климата в России продолжается при сохранении роста ожиданий, сообщило издание "Коммерсантъ". Так, характеризующий выпуск и спрос индекс текущего состояния снизился с минус 0,2 пункта в сентябре до минус 0,4 пункта в ноябре, индекс ожиданий на ближайшие три месяца поднялся с 13 до 14,2 пункта, а итоговый индекс бизнес-климата вырос с 6,3 до 6,8 пункта. В Госдуме оценили влияние прибыли банков на экономику

Отмечается, что баланс текущих оценок выпуска в ноябре продолжает оставаться отрицательным третий месяц. По данным издания, наиболее позитивную динамику продемонстрировали сельское хозяйство и электроэнергетика, а в обработке — производители инвестиционных товаров. Наиболее негативная динамика наблюдается в добыче, у производителей потребительских товаров, а также в рознице, что подтверждает ухудшение потребительского спроса, пишет издание

"Предприятия по-прежнему отмечали в числе факторов, ограничивающих рост выпуска, дефицит кадров (как высококвалифицированных, так и работников с низкой квалификацией)", — сообщил "Ъ" ссылаясь на ЦБ.

По данным издания, баланс ожиданий выпуска традиционно превышает факт, в последние три месяца показывая заметный рост и превышая уровень октября в большинстве отраслей. При этом самое значимое улучшение ожиданий продемонстрировали розница и сфера услуг, а наиболее сдержанными стали ожидания в сферах добычи полезных ископаемых и торговли автотранспортом. В РСПП рассказали о популярности импортозамещения у российского бизнеса

"Коммерсантъ" отмечает, что оценки текущего спроса в ноябре снижались второй месяц подряд, баланс ответов был околонулевым на уровне значений второго полугодия 2021 года. При этом самое сильное снижение оценок показали сферы добычи, строительства и розничная торговля. Ожидания предприятий по спросу увеличились почти во всех отраслях и подходят к десятилетним максимумам.

Также отмечается, что в ноябре большинство отраслей стали реже сообщать о повышении отпускных цен. Самый высокий баланс данных оценок сохраняла сфера торговли, особенно розница. При этом баланс значимо снизился в сравнении с октябрем.

Издание также сообщило о снижении в ноябре ценовых ожиданий предприятий после четырехмесячного роста, при этом они оставались выше средних значений за третий квартал 2023 года.

Рост издержек предприятий в ноябре практически везде, кроме электроэнергетики, замедлился. "Это в том числе было связано и с укреплением рубля", — пишет "Ъ", ссылаясь на ЦБ РФ.