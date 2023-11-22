МИНСК, 22 ноя — ПРАЙМ. Белоруссия в следующем году планирует нарастить экспорт в Россию на 7% по сравнению с показателем, который будет достигнут в текущем году, сообщил вице-премьер республики Петр Пархомчик. Белоруссия достигла запланированного на год показателя роста экономики

"Проектом плановых документов на 2024 год предусмотрено дальнейшее наращивание экспорта в РФ — на 7% к уровню 2023 года — и сохранение доли в российском импорте не ниже 9%", — сказал Пархомчик, выступая в среду в Минске в белорусском парламенте.

"Экспорт в страны "дальней дуги" планируется нарастить не менее чем на 12%", — добавил он.

Он также отметил, что по итогам первых трёх кварталов текущего года экспорт белорусских товаров в целом вырос на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом в Россию поставки выросли на 19,7%. Объем экспорта товаров на российский рынок превзошел также показатели 2020-2021 годов. Пархомчик также обратил внимание, что растет доля в белорусском экспорте высокотехнологичных товаров.

"Торговые потоки из недружественных стран полностью переориентированы… Экспорт на рынки дружественных стран вырос. Полностью переориентирован экспорт продукции машиностроения, химической промышленности, нефтепродуктов, текстильных материалов и текстильных изделий", — подчеркнул вице-премьер.

"Второй год подряд в российском импорте растет доля белорусских товаров по таким позициям, как машины, оборудование и транспортные средства — рост до 6,8% при среднем значении за 2015-2022 годы 3,7%, продукция химической промышленности — рост до 6,5% при среднем значении ранее 4%, изделия из древесины — до 24,2% при среднем показателе 11,6%, черные металлы и изделия из них — до 11,7% при среднем значении 6,5%", — заключил Пархомчик.