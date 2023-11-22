МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Индия по итогам десяти месяцев 2023 года вошла в первую десятку покупателей российского продовольствия, следует из материалов ФГБУ "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. Индия получила преимущество при покупке российской нефти, пишет СМИ

"В настоящее время Индия занимает девятое место среди крупнейших покупателей российских продовольственных товаров, тогда как по итогам 2022 года находилась на 11 месте", — говорится в материалах.

РФ за январь-октябрь поставила в Индию более 964 тысяч тонн продовольствия – в 2,5 раза больше, чем в январе-октябре 2022 года; в денежном выражении российский экспорт продукции АПК в Индию вырос более чем в 1,5 раза.

Подсолнечное масло среди экспортных категорий продовольствия, экспортируемого из РФ в Индию з РФ, является крупнейшей: по данным экспертов, с начала текущего года уже отгружено более 731 тысячи тонн продукта, в 2,4 раза больше аналогичного периода прошлого года. "В последние годы Россия активно увеличивает поставки подсолнечного масла в Индию, и по итогам 10 месяцев 2023 года Индия вышла на первое место среди покупателей российского продукта по физическому объему поставок", — говорится в материалах.

Также по состоянию на начало ноября Индия – крупнейший импортер российского соевого масла: его отгрузки за январь-октябрь выросли в физическом выражении в 3,5 раза, до 168 тысячи тонн.

Кроме того, в топ-3 экспортируемых в Индию категорий продукции входит чечевица: ее отгрузки возобновились в октябре прошлого года после двухлетнего перерыва. С начала 2023 года РФ поставила в Индию более 34 тысяч тонн сушеной чечевицы, уточняют эксперты.