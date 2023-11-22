МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Минфин РФ по-прежнему не собирается корректировать акциз на жидкую сталь, в бюджете на ближайшую трехлетку изменения поступлений не предусмотрено, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов. Цены на сталь и арматуру в России выросли на треть с февраля

Минпромторг предлагает скорректировать расчет акциза на сталь, включив в расчет экспортной цены сляба коэффициент-дефлятор, писала в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на поручение проработать вопрос, содержащийся в дорожной карте стратегии развития металлургии. Минфин ранее уже выступал против любых корректировок.

"Мы никогда не обсуждали и не рассматривали — бюджет уже принят. … Доходы там сформированы, они не предусматривают никакой корректировки цены отсечения в расчете акциза на сталь", — ответил он на вопрос о корректировке акциза на жидкую сталь.

На уточняющий вопрос, есть ли вероятность такой корректировки в будущем, Сазанов ответил: "Я сейчас не готов это обсуждать, но на данный момент исключаю".

В конце сентября Минфин сообщал в своих материалах, что оценит возможность корректировки акциза на жидкую сталь. Такая работа будет проведена из-за роста рентабельности экспортных поставок металлургов в первом полугодии 2023 года на 37%. При этом Минфин оценил налоговую нагрузку по акцизу на жидкую сталь за этот период на уровне не более 2% от выручки металлургических предприятий.