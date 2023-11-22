МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Сторонники скорейших переговоров между Россией и Украиной активизировались после провала контрнаступления ВСУ, пишет Fanancial Times. Итальянцы раскрыли цель контрнаступления ВСУ

Среди них самыми ярыми являются представители немецкого Бундестага. Есть такие желающие и в администрации американского президента Джо Байдена.

На сегодня более полусотни стран поддерживают Киев в российско-украинском конфликте, который является крупнейшим в Европе после 1945 года. Но судьба конфликта по факту зависит от США, которая обеспечивает ВСУ деньгами и материальной помощью, и Германии, которая на сегодня стала вторым крупнейшим поставщиком оружия и денег для Украины.

Эти две страны влияли на мнение остальных союзников, навязывали им стратегию. Она заключалась в том, что НАТО будет помогать Киеву, но не направит в конфликт своих солдат. При этом несмотря на поддержку, западный альянс никаких гарантий Украине не дает (в том числе, о вступлении последней в НАТО).

У стратегии есть одна проблема — она не сработала. ВСУ не смогли победить российскую армию в контрнаступлении, а союзники Киева не в состоянии его нужным количеством боеприпасов и ракет.

Россия в это же время использует политические разногласия между странами Запада и остальным миром как оружие. А на фоне разгоревшегося конфликта между Израилем и ХАМАС, европейские дипломаты, поддерживающие Киев, совсем приуныли.

Зато сторонники переговоров воодушевились. Причем, как оказалось, именно немецкие политики больше всех ратуют за прекращение огня и урегулирование территориальных вопросов: оставить "оккупированные" земли Восточной Украины России и дать понять, что остаток Украины может быть принят в НАТО, при необходимости. США и Евросоюз обсуждают с Украиной, чем поступиться ради мира, пишет СМИ

Но в этом плане не учитывается мнение России: она хочет вести переговоры на своих условиях. Москва еще не исчерпала всех своих возможностей, то есть не показывала мощь ВКС, ВМС, у нее есть киберпотенциал и ядерные силы. Это уже не совсем устраивает Европу, в основном — Германию, которая хочет стабильных равновесных сил в Европе, что невозможно при амбициях России, считает газета.

Вашингтон и Берлин работают над стратегией, которая должна решить фактически самую серьезную проблему для НАТО со времен Второй мировой войны. За ними закреплена решающая роль в сдвиге конфликта с мертвой точки. Правда и неудача за этот сдвиг также ляжет на плечи Германии и США, резюмирует газета.

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