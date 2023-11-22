МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Экономика Украины понесла более 400 миллионов евро убытков из-за блокировки границы польскими перевозчиками, заявил в среду вице-президент украинской ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин. На Украине назвали объем финансовой помощи, полученной от ЕС

"Ситуация действительно критическая. Я не готов сказать, как другие отрасли страдают, хотя, по оценке Федерации работодателей Украины, уже сегодня более 400 миллионов евро наша экономика потеряла. Мы фиксируем убытки наших перевозчиков по расчету утраченной доходности — 350 евро за простой, за сутки", — сказал Балин на пресс-конференции.

Около двух недель назад польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.

Движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. В частности, речь идет о КПП "Корчева — Краковец", "Гребенное — Рава-Русская", "Дорогуск — Ягодин". Польские перевозчики перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения. Остальные грузовики они пропускали по одному в час.