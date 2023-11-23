МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Таможенная подкомиссия одобрила квоту на экспорт лома из РФ на период с 1 декабря 2023 по 30 июня 2024 года в размере 600 тысяч тонн, говорится в сообщении правительства РФ. Еврокомиссия спрогнозировала повышение мировых цен на металлы

"Подкомиссия одобрила инициативу Минпромторга о введении квоты на экспорт лома на период с 1 декабря по 30 июня 2024 года. Размер квоты в 600 тыс. т остался неизменным, как и внутриквотная пошлина в 5%, но не менее 15 евро за тонну", — сообщает кабмин.

Внеквотная пошлина также останется без изменений — на уровне 5%, но не менее 290 евро за тонну.

Согласно заявлению правительства, продление действующих мер поможет поддерживать цены и обеспечит отечественные предприятия металлургии стратегическим сырьем.