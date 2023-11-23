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Таможенная подкомиссия одобрила квоту на экспорт лома в 600 тысяч тонн
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Таможенная подкомиссия одобрила квоту на экспорт лома из РФ на период с 1 декабря 2023 по 30 июня 2024 года в размере 600 тысяч тонн, говорится в сообщении правительства РФ... ПРАЙМ, 23.11.2023
экономика, промышленность, новости, россия, таможенная подкомиссия, квота на экспорт лома
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Таможенная подкомиссия одобрила квоту на экспорт лома из РФ на период с 1 декабря 2023 по 30 июня 2024 года в размере 600 тысяч тонн, говорится в сообщении правительства РФ.
"Подкомиссия одобрила инициативу Минпромторга о введении квоты на экспорт лома на период с 1 декабря по 30 июня 2024 года. Размер квоты в 600 тыс. т остался неизменным, как и внутриквотная пошлина в 5%, но не менее 15 евро за тонну", — сообщает кабмин.
Внеквотная пошлина также останется без изменений — на уровне 5%, но не менее 290 евро за тонну.
Согласно заявлению правительства, продление действующих мер поможет поддерживать цены и обеспечит отечественные предприятия металлургии стратегическим сырьем.