МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Герт Вилдерс из крайней левой, антиевропейской "Партии свободы" победил на выборах в Нидерландах, что стало шоком для всей Европы, пишет Bloomberg. Германия лишила Украину самого важного из-за "дыры" в бюджете

Он сразу заявил, что планирует возглавить следующее правительство королевства. Вилдерс является сторонником выхода из ЕС и отказа в помощи Украине.

По предварительным подсчетам, Партия свободы Вилдерса получила 37 мест, что более чем вдвое увеличило его представительство в предыдущем парламенте. Агентство напоминает, что только один раз в истории Голландии лидер крупнейшей партии не смог стать премьер-министром.

"Голландцы надеются, что они вернут свою страну", — заявил победивший депутат по итогам экзит-полла.

Победа Вилдерса становится вызовом для всего Евросоюза. Нидерланды являются одной из шести стран-основательниц союза, но Вилдерс обещал своим избирателям, что проведет референдум по выходу королевства из блока. Нидерланды анонсировали выделение средств на помощь Украине

Кроме того, политик призвал Голландию отказаться от своих международных обязательств по климату и потребовал прекратить помощь Украине. Ранее королевство обещало направить дать Украине истребители F-16 в 2024 году, а также обучить украинских пилотов управлять ими.

Одна из причин, по которой выиграл Вилдерс — миграционный и экономический кризис. Число беженцев после начала СВО в феврале 2022 года растет, цены на продукты и электричество — тоже. Крайне левые партии в Европе на фоне этого все чаще получают дополнительную поддержку у населения. Проблемы с иммигрантами была главной темой Вилдерса, он давно известен своими антиисламскими взглядами, а с 2004 года живет под защитой полиции, из-за постоянных угроз его жизни, напоминает агентство.