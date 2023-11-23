Bloomberg: ультраправая "Партия свободы" побеждает на выборах в Голландии
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Герт Вилдерс из крайней левой, антиевропейской "Партии свободы" победил на выборах в Нидерландах, что стало шоком для всей Европы, пишет Bloomberg.
Он сразу заявил, что планирует возглавить следующее правительство королевства. Вилдерс является сторонником выхода из ЕС и отказа в помощи Украине.
По предварительным подсчетам, Партия свободы Вилдерса получила 37 мест, что более чем вдвое увеличило его представительство в предыдущем парламенте. Агентство напоминает, что только один раз в истории Голландии лидер крупнейшей партии не смог стать премьер-министром.
"Голландцы надеются, что они вернут свою страну", — заявил победивший депутат по итогам экзит-полла.
Победа Вилдерса становится вызовом для всего Евросоюза. Нидерланды являются одной из шести стран-основательниц союза, но Вилдерс обещал своим избирателям, что проведет референдум по выходу королевства из блока.
Кроме того, политик призвал Голландию отказаться от своих международных обязательств по климату и потребовал прекратить помощь Украине. Ранее королевство обещало направить дать Украине истребители F-16 в 2024 году, а также обучить украинских пилотов управлять ими.
Одна из причин, по которой выиграл Вилдерс — миграционный и экономический кризис. Число беженцев после начала СВО в феврале 2022 года растет, цены на продукты и электричество — тоже. Крайне левые партии в Европе на фоне этого все чаще получают дополнительную поддержку у населения. Проблемы с иммигрантами была главной темой Вилдерса, он давно известен своими антиисламскими взглядами, а с 2004 года живет под защитой полиции, из-за постоянных угроз его жизни, напоминает агентство.
https://1prime.ru/state_regulation/20231123/842350960.html