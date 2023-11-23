2023-11-23T13:07:54+03:00
2023-11-23T13:07:54+03:00
2023-11-23T13:07:54+03:00
2023
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Минфин Израиля предрек рост дефицита бюджета страны
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Израиль столкнется с растущим дефицитом бюджета в ближайшие два года, который может достичь девяти процентов ВВП, передает издание Bloomberg со ссылкой на лавного бухгалтера... ПРАЙМ, 23.11.2023
финансы, экономика, новости, израиль, ввп, дефицит, бюджет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Израиль столкнется с растущим дефицитом бюджета в ближайшие два года, который может достичь девяти процентов ВВП, передает издание Bloomberg со ссылкой на лавного бухгалтера израильского минфина Яли Ротенберга.
По данным издания, в октябре дефицит бюджета достиг 2,6 процента ВВП. "Ротенберг заявил, что разумно ожидать общего дефицита бюджета на уровне около 9 процентов (ВВП) в течение следующих двух лет", — сказано в сообщении агентства.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.