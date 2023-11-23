МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Израиль столкнется с растущим дефицитом бюджета в ближайшие два года, который может достичь девяти процентов ВВП, передает издание Bloomberg со ссылкой на лавного бухгалтера израильского минфина Яли Ротенберга. Турецкие власти отказались от товаров поддерживающих Израиль компаний

По данным издания, в октябре дефицит бюджета достиг 2,6 процента ВВП. "Ротенберг заявил, что разумно ожидать общего дефицита бюджета на уровне около 9 процентов (ВВП) в течение следующих двух лет", — сказано в сообщении агентства.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.

В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.