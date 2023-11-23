МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Время уже неоднократно показало, что попытки давления со стороны Вашингтона на Москву и Пекин бесполезны, заявил газете "Известия" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков прокомментировал "словесные покушения" Украины на Путина

Он отметил, что Россия и Китай едины во взглядах. Как уточнил официальный представитель Кремля, стороны сходятся во взглядах на мировую политику, недопустимость диктата и неуважения друг к другу. Песков подчеркнул, что такая позиция является залогом действий Москвы и Пекина "в унисон".

"Что касается давления со стороны американцев, то время уже неоднократно показало, что это бесполезно абсолютно. Мы твердо стоим на наших позициях, твердо стоим на нашем пути", — добавил он.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США.