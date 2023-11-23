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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231123/842353058.html
В Кремле указали на провал попыток США давить на Россию
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Время уже неоднократно показало, что попытки давления со стороны Вашингтона на Москву и Пекин бесполезны, заявил газете "Известия" пресс-секретарь президента России Дмитрий... ПРАЙМ, 23.11.2023
экономика, новости, санкции, россия, сша, китай
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Время уже неоднократно показало, что попытки давления со стороны Вашингтона на Москву и Пекин бесполезны, заявил газете "Известия" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что Россия и Китай едины во взглядах. Как уточнил официальный представитель Кремля, стороны сходятся во взглядах на мировую политику, недопустимость диктата и неуважения друг к другу. Песков подчеркнул, что такая позиция является залогом действий Москвы и Пекина "в унисон".
"Что касается давления со стороны американцев, то время уже неоднократно показало, что это бесполезно абсолютно. Мы твердо стоим на наших позициях, твердо стоим на нашем пути", — добавил он.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США.