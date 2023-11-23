МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Запад отключил Россию от системы SWIFT, не может видеть полную статистику по торговле, Москва "не подставляет" партнеров, заявил директор департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский.

Здание Центрального банка РФ в Москве

Российским аналогом SWIFT пользуются около 150 нерезидентов, заявил ЦБ

Дипломат отметил в ходе круглого стола на тему "Противодействие экономическим санкциям и иным угрозам со стороны коллективного Запада" в Совфеде, что западные страны приводят данные о снижении товарооборота России и других государств.

"Нас отключили от SWIFT, поэтому они все и не видят, потому что часть торговых операций идет мимо. Это очень хорошо, что это все происходит дискретно, мы таким образом не подставляем своих партнеров", — сказал Биричевский.

По его словам, Россия активно призывает страны мира подключаться к отечественному аналогу SWIFT, Системе передачи финансовых сообщений Банка России, которую Запад не видит.