МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Запад отключил Россию от системы SWIFT, не может видеть полную статистику по торговле, Москва "не подставляет" партнеров, заявил директор департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский. Российским аналогом SWIFT пользуются около 150 нерезидентов, заявил ЦБ

Дипломат отметил в ходе круглого стола на тему "Противодействие экономическим санкциям и иным угрозам со стороны коллективного Запада" в Совфеде, что западные страны приводят данные о снижении товарооборота России и других государств.

"Нас отключили от SWIFT, поэтому они все и не видят, потому что часть торговых операций идет мимо. Это очень хорошо, что это все происходит дискретно, мы таким образом не подставляем своих партнеров", — сказал Биричевский.

По его словам, Россия активно призывает страны мира подключаться к отечественному аналогу SWIFT, Системе передачи финансовых сообщений Банка России, которую Запад не видит.