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Россия "не подставляет" торговых партнеров, заявил МИД
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Запад отключил Россию от системы SWIFT, не может видеть полную статистику по торговле, Москва "не подставляет" партнеров, заявил директор департамента экономического... ПРАЙМ, 23.11.2023
финансы, экономика, новости, россия, запад, swift
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Запад отключил Россию от системы SWIFT, не может видеть полную статистику по торговле, Москва "не подставляет" партнеров, заявил директор департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский.
Дипломат отметил в ходе круглого стола на тему "Противодействие экономическим санкциям и иным угрозам со стороны коллективного Запада" в Совфеде, что западные страны приводят данные о снижении товарооборота России и других государств.
"Нас отключили от SWIFT, поэтому они все и не видят, потому что часть торговых операций идет мимо. Это очень хорошо, что это все происходит дискретно, мы таким образом не подставляем своих партнеров", — сказал Биричевский.
По его словам, Россия активно призывает страны мира подключаться к отечественному аналогу SWIFT, Системе передачи финансовых сообщений Банка России, которую Запад не видит.