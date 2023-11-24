МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Киев и Варшава могут терять почти 610 миллионов долларов в месяц, если торговля между ними будет остановлена из-за забастовок польских перевозчиков, блокирующих КПП на границе между странами, подсчитало РИА Новости на основании данных украинской статслужбы. Протесты в Польше заблокировали поставки вооружения на Украину, пишет СМИ

Агентство напомнило, что примерно две недели назад польские перевозчики перекрыли автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной и выдвинули несколько требований, например, восстановить отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ.

РИА Новости сообщали, что четверг перевозчики заблокировали еще один КПП. Со ссылкой на данные погранслужбы Украины отмечается, что блокировка может продлиться до 26 ноября. По информации агентства, к протестам планировали присоединиться польские фермеры и на этой неделе неизвестные со словацкой стороны без предупреждения перекрыли проезд грузового транспорта на границе с Украиной. Позднее КПП снова открылся, но временно, сообщили РИА Новости.

Отмечается, что по итогам семи месяцев 2023 года (более свежие данные недоступны) среднемесячный импорт Украиной польских товаров автотранспортом составил 396,5 миллиона долларов, при этом автотранспортный экспорт Киевом товаров Варшаве составил 213,3 миллиона долларов в среднем за месяц. Таким образом, среднемесячный объем торговли в этом году находился на уровне 609,8 миллиона долларов.

По расчетам РИА Новости, потери может понести и словацко-украинская торговля, если со стороны Словакии возобновятся и продолжатся перекрытия движения на своих КПП. Суммарно они могут составить 101 миллиона долларов в месяц. В среднем за месяц в этом году Украина импортировала из Словакии с помощью автотранспорта товары на 62,8 миллиона долларов, а экспортировала — на 38,1 миллиона долларов.

Таким образом, суммарно страны могут потерять 710,8 миллиона долларов торговли ежемесячно, сообщает агентство.