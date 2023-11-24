АСТАНА, 24 ноя — ПРАЙМ. Национальный банк (центробанк) Казахстана в пятницу принял решение снизить базовую ставку с 16% до 15,75%, сообщила пресс-служба регулятора. Казахстан планирует подписать с "Газпромом" новые договоры

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку до 15,75% годовых с коридором +/- 1 п.п.", — говорится в сообщении.

В пресс-релизе поясняется, что годовая инфляция в мире ритмично замедляется. Внешнее инфляционное давление постепенно снижается на фоне сдерживающей политики центральных банков и снизившихся мировых цен на продовольствие. При этом имеются отдельные факторы и риски, требующие внимания.

Так, по данным Нацбанка, годовая инфляция продолжила замедление в октябре, составив 10,8%, что ближе к нижней границе предыдущего прогнозного диапазона.

"Месячная инфляция в октябре 2023 года составила 0,7%, снизившись до уровня своих среднеисторических значений. Замедление роста цен обусловлено проводимой денежно-кредитной политикой, снижением глобального инфляционного давления и издержек производства, постепенным восстановлением логистических цепочек, мерами властей, а также влиянием эффекта высокой базы прошлого года", — говорится в сообщении финрегулятора республики.

При этом отмечается, что "инфляционные ожидания населения, несмотря на последовательное замедление инфляции, остаются повышенными и чувствительными к изменению ситуации на отдельных товарных рынках".

"В октябре 2023 года показатель ожидаемой на год вперед инфляции повысился. Основными факторами повышенных ожиданий остаются рост цен на ГСМ и динамика цен на продукты питания", — сказано в сообщении Нацбанка.

"Динамичное снижение годовой инфляции и ее более низкие прогнозы до конца 2023 года сформировали пространство для снижения базовой ставки. Дальнейшие решения по базовой ставке будут зависеть от соответствия фактической динамики инфляции ее прогнозной траектории. При замедлении инфляции в 2024 году Национальный банк будет рассматривать целесообразность плавного снижения базовой ставки с учетом необходимости сохранения умеренно жестких денежно-кредитных условий", — говорится в сообщении.

В августе Нацбанк понизил базовую ставку с 16,75% до 16,5%, в октябре с 16,5% до 16%.