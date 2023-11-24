МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. За последний год в Великобританию приехало огромное количество долгосрочных мигрантов, пишет Bloomberg. Маск предрек гражданскую войну в Европе

Это становится проблемой для премьер-министра королевства Риши Сунака, который обещает снизить число прибывающих в страну в преддверии всеобщих выборов в 2024 году. Британцы считают, что надежнее привлекать на работу тех, кто был обучен в стране.

Страна привела годовые данные с июня предыдущего года по июнь текущего года. По предварительным данным Управления национальной статистики, за год в Британию прибыло на 672 тысячи человек больше, чем выехало.

За год, закончившийся в июне, 90 тысяч мигрантов прибыли в Британию в поисках долгосрочного убежища, при этом из 40 386 человек, прибывших на "небольших лодках", то есть по неофициальным маршрутам, 90 процентов попросили убежища или были зарегистрированы в качестве иждивенцев.

При этом, ведомство уже пересмотрело данные декабря 2022 года в сторону повышения: за весь 2022 год превышение прибывших над уехавшими мигрантами составило рекордное число — 745 тысяч человек (в 2018 году эта цифра была 179 тысяч). Достанется даже Китаю: мир предупредили о новой угрозе

Сейчас Сунак сталкивается с возможной стагнацией в экономике, с большой инфляцией и нехваткой рабочей силы. Однако у большинства мигрантов нет необходимых навыков, нужных Британии. Из общего числа иммигрантов (1,18 млн человек) более 80 процентов не были выходцами из ЕС: большинство приехало на работу (в основном королевство приглашает специалистов в здравоохранении), учебу и по гуманитарным маршрутам. В основном приезжают индийцы, нигерийцы, китайцы, пакистанцы и украинцы.