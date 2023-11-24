КАЛИНИНГРАД, 24 ноя — ПРАЙМ. Литву ждут неизбежные экономические последствия в случае закрытия единственного КПП на границе с Россией, заявил пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков. Сидят, как на иголках: Прибалтика придумала новый способ навредить России

Он отметил, что закрытие погранперехода "Кибартай" (с российской стороны — "Чернышевское") стало бы грубым нарушением транзитных обязательств республики.

"Это приведет к негативным экономическим последствиям для самой Литвы. Мы надеемся, что руководители соседней страны будут придерживаться здравого смысла и попробуют представить себе экономические последствия своих действий", — сказал пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что в отличие от Финляндии Литва не имеет возможностей закрывать границу с Россией безболезненно.

МАПП "Чернышевское" сейчас является единственным доступным пунктом пропуска легкового и грузового транспорта через российско-литовскую границу. Другие три из имеющихся четырех пунктов Литва закрыла в 2022 году.

По данным Sputnik Литва, ранее глава МИД страны Габриелюс Ландсбергис предложил готовиться к тому, что Россия якобы не остановится на Украине и продолжит конфликт с НАТО. Он также отметил, что Вильнюсу необходимо принять стратегические решения для укрепления безопасности. Президент Литвы Гитанас Науседа после этих заявлений призвал Ландсбергиса "сесть и успокоиться".