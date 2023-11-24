2023-11-24T14:54:18+03:00
2023-11-24T14:54:18+03:00
2023-11-24T14:54:18+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231124/842366509.html
Товарооборот России и Белоруссии за девять месяцев вырос на 11 процентов
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Товарооборот России и Белоруссии в январе-сентябре этого года составил 35,5 миллиарда долларов, что почти на 11% больше того же периода прошлого года, сообщил зампредседателя... ПРАЙМ, 24.11.2023
бизнес, экономика, новости, белоруссия, россия, товарооборот, международная торговля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МИНСК, 24 ноя — ПРАЙМ. Товарооборот России и Белоруссии в январе-сентябре этого года составил 35,5 миллиарда долларов, что почти на 11% больше того же периода прошлого года, сообщил зампредседателя верхней палаты белорусского парламента Валерий Бельский.
"За 9 месяцев текущего года товарооборот между Беларусью и Россией составил 35,5 миллиарда долларов. Это почти на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в котором взаимная торговля также била все рекорды", — приводит слова Бельского пресс-служба законодательного органа.
По его словам, эта высокая планка не останавливает правительства и предприятия двух стран, которые "все увеличивают и увеличивают товарооборот".
"Продолжается реализация инвестиционных проектов в Беларуси, в том числе за счет кредитных средств Российской Федерации. Деятельность этих предприятий ориентирована, в первую очередь, на выпуск импортозамещающей продукции, которая будет востребована и в Беларуси, и в России. В центре внимания глав наших государств и правительств – дальнейшее развитие кооперационных связей и новых совместных проектов. Безусловно, достойный вклад в общую динамику вносит ежегодный форум регионов Беларуси и России", — сказал вице-спикер верхней палаты белорусского парламента.