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Венгрия может стать мостом между Западом и Востоком, заявил Орбан
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Венгрия может стать мостом между западным и восточным бизнесом, заявил председатель правительства страны Виктор Орбан. Венгерский премьер выступил на саммите глав государств и... ПРАЙМ, 24.11.2023
бизнес, экономика, новости, виктор орбан, венгрия, бизнес, запад, восток
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БАКУ, 24 ноя — ПРАЙМ. Венгрия может стать мостом между западным и восточным бизнесом, заявил председатель правительства страны Виктор Орбан.
Венгерский премьер выступил на саммите глав государств и правительств стран-участниц Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA) в Баку.
"Венгрия может сыграть роль моста между развитыми восточными и западными компаниями. Мы поддерживаем все инициативы, укрепляющие Центральную Азию, сотрудничество между странами региона", — сказал он.
Орбан напомнил, что в Европе распространены два мнения относительно Востока. По его словам, некоторые страны верят в необходимость отдалиться от восточных государств. При этом, подчеркнул премьер, создание безопасных логистических маршрутов между Европой и Азий важно для экономики Венгрии, поэтому Будапешт заинтересован в налаживании сотрудничества с Востоком.