БАКУ, 24 ноя — ПРАЙМ. Венгрия может стать мостом между западным и восточным бизнесом, заявил председатель правительства страны Виктор Орбан. Россия стала больше уделять внимания восточному направлению, отметил Песков

Венгерский премьер выступил на саммите глав государств и правительств стран-участниц Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA) в Баку.

"Венгрия может сыграть роль моста между развитыми восточными и западными компаниями. Мы поддерживаем все инициативы, укрепляющие Центральную Азию, сотрудничество между странами региона", — сказал он.

Орбан напомнил, что в Европе распространены два мнения относительно Востока. По его словам, некоторые страны верят в необходимость отдалиться от восточных государств. При этом, подчеркнул премьер, создание безопасных логистических маршрутов между Европой и Азий важно для экономики Венгрии, поэтому Будапешт заинтересован в налаживании сотрудничества с Востоком.