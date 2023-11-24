БРЮССЕЛЬ, 24 ноя — ПРАЙМ. ЕС продолжает вести работу по наращиванию военной мобильности, бюджет на данные цели практически удвоили, сообщил представитель Еврокомиссии Адальберт Янц. Песков оценил заявление НАТО о "военном Шенгене"

"Работа по реализации военной мобильности идет, в частности, был увеличен бюджет на такие программы с 330 до 616 миллионов евро… Эти средства осваиваются через проекты на местах", — сказал он, не раскрывая подробностей.

При этом официальный представитель ЕК Эрик Мамер заявил, что "этот вопрос также обсуждался на недавнем совместном заседании коллегии Еврокомиссии и генсека НАТО Йенса Столтенберга". По его словам, "это также один из параметров программы ЕС по укреплению оборонных возможностей".

Ранее глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк рассказал о желании создать "военный Шенген", который позволит войскам стран альянса свободно перемещаться по Европе. По его словам, нужно заблаговременно "подготовить театр" потенциальных военных действий.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эти заявления, сказал, что в Европе не желают прислушиваться к озабоченностям России по безопасности и игнорируют принцип неделимости безопасности.