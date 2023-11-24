МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Россия ответит на присоединение Молдавии к санкциям Евросоюза, так как воспринимает это решение как проявление очередного враждебного шага со стороны Кишинева, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Кишинев усилил экономическое давление на Приднестровье

"Расцениваем это как очередной враждебный шаг руководства Молдавии, целиком встроившегося в антироссийскую кампанию "коллективного Запада". Его цель – полное разрушение российско-молдавских отношений, которые по вине официального Кишинева уже находятся в весьма плачевном состоянии", — сообщила дипломат.

По мнению Захаровой, такой курс противоречит интересам жителей страны, которые хотели бы развивать партнерские связи с Россией.

Отношения между Россией и Молдавией ухудшились после прихода к власти президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Российские власти призывают Кишинев прислушаться к интересам своих граждан и не препятствовать развитию отношений с Россией.