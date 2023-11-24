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2023
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Захарова обещала ответить на присоединение Молдавии к санкциям
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Россия ответит на присоединение Молдавии к санкциям Евросоюза, так как воспринимает это решение как проявление очередного враждебного шага со стороны Кишинева, сообщила... ПРАЙМ, 24.11.2023
новости, экономика, россия, молдавия, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Россия ответит на присоединение Молдавии к санкциям Евросоюза, так как воспринимает это решение как проявление очередного враждебного шага со стороны Кишинева, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Расцениваем это как очередной враждебный шаг руководства Молдавии, целиком встроившегося в антироссийскую кампанию "коллективного Запада". Его цель – полное разрушение российско-молдавских отношений, которые по вине официального Кишинева уже находятся в весьма плачевном состоянии", — сообщила дипломат.
По мнению Захаровой, такой курс противоречит интересам жителей страны, которые хотели бы развивать партнерские связи с Россией.
Отношения между Россией и Молдавией ухудшились после прихода к власти президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Российские власти призывают Кишинев прислушаться к интересам своих граждан и не препятствовать развитию отношений с Россией.