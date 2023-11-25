АНКАРА, 25 ноя — ПРАЙМ. Турция и Россия подписали протокол очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, свои подписи на документе поставили турецкий министр торговли Омер Болат и вице-премьер РФ Александр Новак, передает корреспондент РИА Новости. Турция получит платформу для переработки газа в Черном море, пишут СМИ

В Анкаре проходит 18-е заседание смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству. Предыдущий раз МПК с Турцией проходила в мае прошлого года в Анкаре. Тогда стороны обсуждали рост поставок промышленных товаров, а также увеличение взаиморасчетов в национальных валютах и снижение барьеров во взаимной торговле.

По итогам заседания министр торговли Турции Омер Болат и вице-премьер Александр Новак подписали протокол 18-го заседания межправительственной рссийско-турецкой комиссии.

Также был подписан меморандум о взаимопонимании между Главным управлением регистрации прав собственности и кадастра Министерства окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции и Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии России.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в сентябре в Сочи заявил, что Анкара и Москва движутся к цели достичь товарооборота в 100 миллиардов долларов. Сейчас объем внешней торговли составляет 62 миллиарда долларов, отметил тогда Эрдоган.