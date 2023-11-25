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2023
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Доля расчетов в нацвалютах между Турцией и Россией растет, заявил Новак
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Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в торговле РФ и Турции увеличивается доля расчетов в национальных валютах. В Анкаре проходит 18-е заседание смешанной... ПРАЙМ, 25.11.2023
валюта, рынки, бизнес, экономика, новости, турция, россия, расчеты в нацвалютах, дедолларизация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АНКАРА, 25 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в торговле РФ и Турции увеличивается доля расчетов в национальных валютах.
В Анкаре проходит 18-е заседание смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству. Предыдущий раз МПК с Турцией проходила в мае прошлого года в Анкаре. Тогда стороны обсуждали рост поставок промышленных товаров, а также увеличение взаиморасчетов в национальных валютах и снижение барьеров во взаимной торговле.
"По итогам прошлого года Турция заняла второе место в списке торговых партнёров России. Увеличивается доля расчетов в национальных валютах. Мы с господином Болатом (Омер Болат — министр торговли Турции — ред.) как можем увеличить показатели, планируем новые совместные проекты", — сказал Новак по итогам заседания межправительственной комиссии России и Турции.