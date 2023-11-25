АНКАРА, 25 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в торговле РФ и Турции увеличивается доля расчетов в национальных валютах. Аналитик объяснил, почему страна не может жить без центробанка и нацвалюты

В Анкаре проходит 18-е заседание смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству. Предыдущий раз МПК с Турцией проходила в мае прошлого года в Анкаре. Тогда стороны обсуждали рост поставок промышленных товаров, а также увеличение взаиморасчетов в национальных валютах и снижение барьеров во взаимной торговле.

"По итогам прошлого года Турция заняла второе место в списке торговых партнёров России. Увеличивается доля расчетов в национальных валютах. Мы с господином Болатом (Омер Болат — министр торговли Турции — ред.) как можем увеличить показатели, планируем новые совместные проекты", — сказал Новак по итогам заседания межправительственной комиссии России и Турции.